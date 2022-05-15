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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.604 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

21 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

15 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.604   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45        
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.906.773      
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.415                    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.700                               

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 480          
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 471           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

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