Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

21 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
10 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6027
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.862.690
Toplam Vaka Sayısı: 94.188
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.439
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 515
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4
Karantinadaki Vaka Sayısı : 510
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 290