Sağlık Bakanlığı Aşılarla İlgili Açıklama Yaptı

Ülkemizde son kullanma tarihi geçmiş Covid-19 aşılarının vatandaşlarımıza uygulandığına dair iddialara yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duymuş bulunmaktayız.

Covid-19 mRNA aşılarının raf ömrünün Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından 10.09.2021 tarihinde 6 aydan 9 aya çıkarılmıştır. Bu uzatma bu tarihten önce ve sonra üretilen tüm Biontechaşıları için geçerlidir.

Buna göre Biontechaşıları -60 ile -90 °C de saklanması koşulu ile üzerlerinde yazan son kullanım tarihinden SONRA 3 ay daha kullanılabilmektedir. Mart ayından sonra üretilen aşıların üzerinde de son kullanım tarihi 9 ay raf ömrü olacak şekilde yazacaktır.

Özetle tüm dünyada Eylül ayından itibaren Biontech aşılarının raf ömrü 9 aya uzatılmıştır.