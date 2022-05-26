Sağlık alanında hizmet vermek bir ayrıcalıktır!

Mezun olduktan sonra dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra edeceğinizi sizlere hatırlatmak isterim diyerek öğrencilere seslenen Bakan Altuğra, ülkemizde ve dünyada sağlık alanında hizmet vermek , bu beyaz önlüğü giymek bir ayrıcalıktır dedi.

Altuğra, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Mezun olduktan sonra dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra edeceğinizi sizlere hatırlatmak isterim.

Ankara Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Biyolog ünvanı ile mezun olan biri olarak heyecanınızı yürekten hissettiğimi özellikle belirtmek istiyorum.

Bugün de hala bu heyecanını eksiltmeden koruyan tüm hocalarımız ve öğrencilerimize seslenmek istiyorum.

Bugün önlüklerinizi giyerek yeni bir hayata başlamak için de adım atacaksınız. Beyaz önlük hekimlik ve sağlık alanında hizmet verecek herkes için icra edeceğiniz mesleğin dürüstlüğün, ahlaklı olmanın, sırdaş olmanın, aydınlığın, asaletin, saflığın, alçak gönüllü olmanın, sorumluluğun ve din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan tüm insanlara hizmet aşkının bir sembolüdür.

Ülkemizde ve dünyada sağlık alanında hizmet vermek bu beyaz önlüğü giymek bir ayrıcalıktır.

Bunu biliniz ve bu ayrıcalığın sorumluluğunu hep hissediniz. Sizin için bildiklerini fedakarlıkla sizlere aktaracak, eğitiminizi veren hocalarınıza ömür boyu saygı ve sevginizi göstermeyi sakın ihmal etmeyin.

Bu kutsal mesleğin ahlaki ve etik değerlerine hepimiz sahip çıkmanız gerekmektedir.

İyi bir sağlık çalışanı olmanın yanı sıra iyi birer insan olarak yetişmeniz en büyük özelliğiniz olacaktır. İyi bir insan olmak demek; sağduyulu, adil, anlayışlı, güvenilir bir kişilik sahibi olmak demektir.

Yolun henüz başındasınız, inanıyorum ki, seçmiş olduğunuz mesleğinizi gönülden seven, bir an önce icra etmek için sabırsızlanan çok kıymetli öğrencilerimiz bugün beyaz önlüklerini giyecekler.

Bu anlamlı gününüzde sizlerin arasında olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu belirterek, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi gibi güzide bir eğitim kurumunda göstermiş olduğunuz başarıyı bir kez daha yürekten kutluyor, ömür boyu başarılarınızın devamını diliyorum.