banner38

Rum ve Yunan tabip birlikleri huzursuz oldu

Rum ve Yunan tabip birliklerinin, Girne’de bilimsel konferans düzenleneceğine dair bilgi almalarının ardından “alarma” geçtiği belirtildi.

Rum ve Yunan tabip birlikleri huzursuz oldu
banner37
banner23

Fileleftheros gazetesi Kıbrıs Rum Tabipleri Birliği’nin, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına mektup göndererek “müdahale” talebinde bulunduğunu yazdı.

Yunan Tabipleri Birliği’nin ise Avrupa’daki meslek gruplarını bilgilendirerek konferansa katılmamaları telkininde bulunduğunu yazan gazete uluslararası konferansın 10-13 Kasım tarihlerinde Girne’de gerçekleştirileceğini belirtti.

Habere göre Rum Tabipleri Birliği açıklamasında ayrıca olası Kıbrıslı Rum doktorların konferansa katılmalarının kabul edilemez bir durum olarak addedileceğini ayrıca “yasa dışı bir rejimin dolaylı olarak tanınmasını” sağlayacağını da ileri sürdü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hava sıcaklığı 34 dereceye kadar düşecek
Hava sıcaklığı 34 dereceye kadar düşecek
  1. KKTC

banner1

banner3