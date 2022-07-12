Rum Sağlık Bakanlığı yeni seyahat genelgesi yayımladı

Güney Kıbrıs’ta son dönemlerde koronavirüs vakalarının arttığı sadece hafta sonunda yaklaşık 3 bin 500 vakanın tespit edildiği ifade edildi.

Makarios Hastanesi’nde şu an 9 çocuk, 3 hamile kadının, diğer devlet hastanelerinde ise 107 hastanın tedavi gördüğü belirtildi.

Öte yandan Rum Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının patlak vermesi sebebiyle seyahat edenlere yeni talimatlarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, kişisel koruma tedbirlerine sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini yeniden ifade etti ve vatandaşlara covid-19 semptomlarına sahip olmaları durumunda yolculuklarını ertelemeleri yönünde çağrı yaptı.

Ayrıca Güney Kıbrıs’a döndüklerinde yolculara sağlık durumlarını 10 gün boyunca takip etmeleri, evde kalmaları ve ateş veya grip semptomları geliştirmeleri durumunda test yapmaları için çağrıda bulundu.