Risk bitmedi çalışmalar sürecek

Toroslu, tüm bölge soğuyuncaya ve risk sıfırlanıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, BRT’ye yaptığı açıklamada, 4 gün boyunca süren yangında yaklaşık 20 bin dönümlük orman alanın yok olduğunu söyledi.

Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Toroslu, batıda Tatlısu, doğuda Mersinlik, güneyde ise Ağıllar, Topçuköy, Ardahan ve Altınova bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Toroslu, bütün arazinin adım adım tarandığını ve hala içten yanmaya devam eden ağaçların söndürüldüğünü söyledi.