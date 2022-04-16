Restorancılar isyan etti!

"Elbirliğiyle sonumuzu getirdiniz" diyen Res- Bir'in açıklaması şu şekilde:



Ekonomi politikalarının bu kadar zig zaglar çizdiği bir ülkede iş dünyasının hayatta ve ayakta kalması mucizeden öte bir şey olsa gerek. 2018’den beri ağır yara alan ve pandemi itibariyle ağır yaralı ve entübe duruma gelen sektörümüzün bu yaşanan zig zaglı ekonomi politikaları ve zamlar tsunamisinden sağ çıkması neredeyse imkansız hale gelmiştir. Sayın Başbakan geçtiğimiz hafta açıkladığı indirimler için yeterli değil ama olsun diye düşünürken, özellikle elektrik indiriminin sadece bir ay için geçerli olması sektörümüzün sonunun geldiğinin ilanıdır.

Resbir yönetimi