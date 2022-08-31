Resmi açıklama bekleniyor

Dünyadaki brent petrol fiyatında yaşanan düşüş KKTC’dekşi pompalara da yansıtılıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı dünya petrol borsasındaki düşüşü tüketiciye yansıtıyor. Bu gece 00.00’dan itibaren 98 ve 95 oktan benzinin litre fiyatında 1,33 TL’lik indirim yapılacak

Euro Dizel de fiyat değişimi yok

SES KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre euro dizel fiyatında bir değişiklik olmayacak.

Euro dizelin fiyatında bir gerileme olmadı. Ancak elde edilen bilgiye göre geride bıraktığımız hafta euro dizel fiyatının litresinde 1.98 TL’lik bir artış yaşanması gerekiyordu. Ancak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bu artışı vatandaşa yansıtmama kararı alarak artışı sübvanse etti. O nedenle bu hafta euro dizelin fiyatı değişmemiş oldu