Reform ve altyapı projeleri hayata geçecek

Hükümetin zirvesi Ankara’da temaslarını sürdürürken, Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolü sonrası Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ortak basın toplantısı düzenledi.

Sucuoğlu’nun konuşması şu şekilde:

"Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nü görüşmek ve imzalamak amacıyla bizleri Ankara’ya davet eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcım Sayın Fuat Oktay’a içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.

Dünya genelinde yaşanmakta olan ekonomik kriz ve pandemi dolayısıyla her ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de olumsuz etkilemiş, ülkemizin ekonomisi daralmış, mali gelirlerimiz azalmıştır. Bu zor günlerde, geçmişte olduğu gibi, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızda olmuş ve Kıbrıs Türk Halkı’na yönelik katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgememiştir.

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile Protokol’ün hazırlanmasına katkı koyan tüm yetkililere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı bir borç biliyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde devam etmesi amacıyla geçmişte her yıl olduğu gibi bu yıl da 2022 yılı için imzalanan Protokol ile Kıbrıs Türk Halkı’nın daha rahat nefes alabilmesi için gerekli imkanlar sağlanmıştır. Bu imkanlarla ülkemiz, devam etmekte olan ekonomik reformlar ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir.

Hükümetimiz, göreve başlamasının üzerinden 45 günlük bir süre geçmesine rağmen, ülkede yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara karşın, gerek yasa çalışmaları gerekse alınacak ivedi tedbirler konusunda önemli adımlar atmıştır.

Anavatanımız’dan aldığımız destekle önümüzdeki günlerde ekonomimizin düze çıkması amacıyla gerekli düzenlemeler süratle tamamlanacaktır. Altı aylık bir süre içerisinde gerekli çalışmalar tamamlanıp, kendi iç gelirlerimiz ile sıcak para akışında önemli bir mesafe kaydedileceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunar, Hayırlı Ramazanlar dilerim."