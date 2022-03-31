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Ramazan sofralarının vazgeçilmeziydi!

Ramazan sofralarının vazgeçilmeziydi!
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Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, ramazan ayının vazgeçilmezi ‘ramazan pidesi’nin fiyatını açıkladı.

“Ramazan Pidesi 8-10 TL arasında olacak”
Çıralı, ramazan pidesinin boyutuna göre 8-10 TL’ye satılacağını kaydetti.

“Somun ekmek, 5.5-6 TL olacak"
Ekmeğe gelecek zamla ilgili de konuşan Çıralı, somun ekmeğin 5.5-6 TL olacağını belirterek, yeni ekmek fiyatlarının 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

İnsanların alım gücünün düştüğünü, her ürüne zam geldiğini söyleyen Çıralı, 1 torba un fiyatının 500 TL’yi geçtiğine vurgu yapıldı.

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