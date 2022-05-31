banner38

Psikolog Esra Ezmeci'de şaşkına çeviren fantezi sorusu! Okuduklarınıza çok şaşıracaksınız

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye gelen "Kocam cinsellikte palyaço maskesi takıyor. 'Sevmiyorum palyaço' diyorum anlamıyor." sorusu şaşkına çevirdi.

Psikolog Esra Ezmeci'de şaşkına çeviren fantezi sorusu! Okuduklarınıza çok şaşıracaksınız
banner37
banner23

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ekran görüntüsü 2022-05-31 074106

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam cinsellikte palyaço maskesi takıyor. 'Sevmiyorum palyaço' diyorum anlamıyor." sorusu dikkat çekti.

"FANTEZİLERİN OLMASI ÖNEMLİ BİR DURUM"

Şaşkına çeviren soruya yanıt veren Ezmeci, "Cinsellikte iki tarafında ortak isteği ve fantezileri olması önemli bir durum. Siz eşinize başka maske alabilirsiniz."dedi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022, 08:36
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cinsel ilişkiye girdiği kadının kocasına yakalanmamak...
Cinsel ilişkiye girdiği kadının kocasına yakalanmamak...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3