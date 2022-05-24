Protokol TC Resmi Gazete'de

Türkiye ve KKTC arasında imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması, KKTC'de Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, bu sabah da Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlandı.

Ünal Üstel'in Perşembe günü Ankara'ya ziyaret yapması beklenirken, anlaşmanın resmi gazetede yayınlanması, kısa sürede hızlı bir işbirliğine girileceğinin de işareti oldu. İlgili anlaşmanın yürürlükte olması, Türkiye'den KKTC'ye kaynak aktarılmasının önünü de hukuken açmış oldu. Anlaşma içerisinde KKTC'de infial yaratan ve uygulanması mümkün olmayan bir çok madde yer alırken, her iki ülkede de hukuken yürürlüğe girmiş oldu.