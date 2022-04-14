Protokol imzalandı... Ancak farklılıklar var

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 2022 yılı Mali ve İktisadi İş Birliği Anlaşması imzalandı.

İmzaların atılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Faiz Sucuoğlu basına açıklamalarda bulundu.

İlk sözü alan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bugün imzalanan anlaşma ile Türkiye ve KKTC’nin yıllardır sergilediği dayanışmanın bir kez daha perçinlendiğini ifade ederek, protokolle birlikte KKTC’nin kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştığını söyledi.

“BU ANLŞAMA, ÖNCEKİLERDEN BİRAZ DAHA FARKLILIK ARZ EDİYOR”

Protokolün, uzun soluklu istişareler sonucunda şekilllendiğini belirten Oktay, “Bu anlşama, öncekilerden biraz daha farklılık arz ediyor. Daha kurumsal bir yapıda sürdürmeyi arzu ettiğimiz ilişkinin temelini oluşturmakta” dedi.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önceliğimiz, KKTC’nin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş katma değer üreten, iş ve aş odaklı istihamı sürdürülebilir, rekabetçi, büyüme yapısını güçlendirilecek alanalra ağırlık vermek oldu. Protokol, kamu yönetimi ve kamu maliyesi poltikaları, ekonomi ve finans politiakları, sosyal politikalar, savunma, güvenlik ve adalet olmak üzere 4 ana eksen üzerine odaklanmış poltikalar içermekte.”

Bu politikaların içeriğindeki eylemlerin, KKTC kurumlarının kurumsal kapasitelerinin güçlenmesi, geliştirilmesi, bütçe açığının giderilmesi, gelir arttırıcı ve gider azaltıcı önlemler alınması, sevunma sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması konularının, protokolün önemli hedeflerinden bazıları olduğunu belirten Oktay, “Eğitim, ulaştırma ve altyapının takviyesi, tarımsal üretimin arttırılması ön plana çıkan hususlardır” dedi.

“KKTC’YE 2022 YILI İÇİN 4 MİLYAR 250 MİLYON TL’LİK KAYNAK AYIRDIK”

Oktay, bu kapsamda 2022 yılı için KKTC’ye 4 milyar 250 milyon TL’lik kaynak ayırdıklarını belirterek, çok sayıda projeyi KKTC makamlarıyla eş güdümlü halde hayata geçireceklerini dile getirdi.

“KKTC HÜKÜMETİNDEN BEKLENTİMİZ, POPÜLİST YAKLAŞIMLARDAN UZAK, YAPISAL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KARARLARI HAYATA GEÇİRMESİDİR”

KKTC tarafının, kalkınma hedeflerini ve projelerin ilerlemesini yavaşlatan ya da engelleyen kısımları hızlıca tespit ederek gidereceğine yönelik inançlarının tam olduğunu söyleyen Oktay, “KKTC hükümetinden beklentimiz, popülist yaklaşımlardan uzak, yapısal ve sürdürülebilir kararları hayata geçirmesidir” dedi