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Poşetle uyuşturucuyu yuttu!

Poşetle uyuşturucuyu yuttu!
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Polis'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

24.08. 2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa'da Çanakkale Bölgesinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, O.Ö.(E-61) ve F.D.(E-25)’nin üzerlerinde arama yapıldığı esnada, F.D.(E-25) tasarrufunda bulundurduğu, poşete sarılı olan yaklaşık 15 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ağzına attığı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 

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