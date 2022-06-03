Polisten yol açıklaması!

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından bugün 12.00-23.00 ile 4 Haziran Cumartesi 10.00-24.00 saatleri arasında, Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, I. tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecek.



Polis, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışının “II. Tünel” yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak verileceğini kaydetti, bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.