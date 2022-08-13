Polis Genel Müdürlüğü'nden anlamlı hareket...

Polise Genel Müdürlüğü Binasında Bulunan Konferans Salonuna EYBİL EFENDİ'nin ismi verildi.

Polis Genel Müdürlüğü binasında bulunan ve “Mavi Salon” olarak bilinen çok amaçlı toplantı salonunun ismi “Eybil EFENDİ Konferans Salonu” olarak değiştirildi.

Polis Genel Müdürlüğü yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda kısa süre önce kaybettiğimiz Merhum PGM I. Yardımcısı Eybil EFENDİ’nin isminin yaşatılması adına hizmet içi eğitimler, toplantı, konferans vb amaçlar için



kullanılan salonun adı bundan böyle “Eybil EFENDİ Konferans Salonu” olarak değiştirilmiştir. Ruhu şad olsun.