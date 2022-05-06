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Polis gece yarısı bastı!

Polis gece yarısı bastı!
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Polisin açıklaması şöyle:

05.05. 2022 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Tuzla'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, T.B.M.N.(E-24)’nin ikametgahında yapılan aramada; tasarrufunda toplam 55 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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