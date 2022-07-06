Polis artık trafikte uyuşturucu testi yapabilecek

Meclis’te oybirliğiyle kabul edilen “Yol Güvenliği Yasası” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanımının önlenmesi hedeflenen Yasa kapsamında polis, bir kişiden makul oranda şüphe etmesi halinde uyuşturucu testi için özel bir cihazla tükürük örneği alabilecek.

Teknik teçhizat yoksa, karakol ya da hastaneye götürülecek

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre polis, yanında gerekli teknik teçhizat yoksa ve kişiden makul oranda şüphelenmişse, teknik teçhizatın bulunduğu en yakın polis karakolunda veya Devlet Hastanesine giderek tükürük örneğini talep edebilecek.

Tükürük örneği vermeyi reddetmek suç

Öte yandan tükürük örneği vermeyi reddeden veya kaçınan bir kişinin suç işlemiş sayılacağı belirtilen bilgilere göre polisin, tükürük örneği vermeyi reddeden veya vermekten herhangi bir şekilde kaçınan bir kişiyi yakalama yetkisi olacak.

Makul sebepler…

Resmi Gazete’de yer alan bilgilerde, “nefes örneği veya biyolojik örnek vermeyi reddetmek için makul sebeplere” de yer verildi. Buna göre “tıbbi nedenlerden dolayı bir kişinin tedavisinden doğrudan sorumlu olan bir Devlet doktorunun imzasıyla onaylanmış tıbbi bir raporda gösterilen bir sebep” makul sebep olarak sayılabilecek.

Cezası ağır

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre bir kişi trafikte uyuşturucu madde etkisi altında araç sürdüğünün tespit edilmesi ve mahkemenin mahkumiyetine karar vermesi halinde, aylık asgari ücretin 5 katı kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına ya da her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Ayrıca Mahkeme, uygun gördüğü süre kadar sanığı sürüş ehliyeti bulundurmaktan veya almaktan men edebilecek.

Öte yandan, hakkında böyle bir soruşturma veya kovuşturma başlatılan kişinin sürüş ehliyetine dava neticeleninceye kadar Mahkemece el konulabilecek.

Kaynak: Yeni Düzen