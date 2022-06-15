Piyasada ilaç kalmayabilir!

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz Türkiye’den ilaç ithalinin durabileceği uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, KKTC’ye ilacın geldiği Türkiye Cumhuriyeti’nde hükümet ile ilaç üreticileri arasında sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

İlaç ithalatı yapan firmalar ile görüştüklerini ve Türkiye’de ilaç üretimi yapan firmalar ile Türkiye Hükümeti arasında sıkıntılar bulunduğunu öğrendiklerini söyleyen Öksüz, “Türkiye’den ilaç ihraç eden yapan firmalara yasak gelmesi halinde bizler de burada ilaçsız kalabiliriz” dedi.

Bunu daha önce de yaşadıklarını anımsatan Öksüz “3 ay süreyle bu yasak nedeniyle daha önce ilaç gelmemişti adaya. Bu konuda şu an bir rapor hazırlıyoruz ve yeni Sağlık Bakanımıza sunacağız. Böyle bir durum olursa KKTC’yi muaf tutmaları konusunda önceden bir girişim yapılmasını talep edeceğiz” diye konuştu.

Yüzde 20-30 zam

Türkiye’deki ilaç üreticilerinin hammaddeyi dolar olarak alması nedeniyle üretim maliyetlerinde artışlar olduğunu ve Türkiye hükümetinden zam talep ettiklerini kaydeden Öksüz, “Türkiye’de ilaç firmaları ilaca zam istiyor. TC Hükümeti bunu kabul etmedi, “yüzde 20-30 zam olmazsa ilaç üretimi duracak” deniyor. İlaç üretiminin durması durumunda ihracına da yasak gelecektir. Buna hazırlıklı olmamız gerekir” dedi.

Öksüz kendilerine verilen bilgiye göre üretim sıkıntısı yaşanmaması için Temmuz ayı başında yada ortasında Türkiye’de ilaca zam yapılmasının beklenildiğini de sözlerine ekledi.

kaynak:Ses Kıbrıs