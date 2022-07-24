Piyango Biletlerine Eoka Fotoğrafı Bastılar

Spor Dairesi'ne bağlı Piyangolar İdaresi büyük bir hataya imza attı.

Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkarılan biletlere Erenköy mücahitleri yerine EOKA'cıların fotoğrafını konuldu.

Yaşanan büyük skandalın ardından o fotoğrafın hikayesi araştırılmaya başlandı.

Rum EOKA’cılar Nisan 1964'de Lapta üstünden Doğruyol'a kadar olan bölgeye saldırıya geçti.

Uzun süren dağ çarpışmalarında Rumlar, Bilele köyü üzerinde gece baskını düzenleyerek küçük manastırda asılı bulunan Türk Bayrağı’nı ele geçirip poz verdiler.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan vatandaşlar, bu biletler derhal toplatılmalı, bu çekiliş iptal edilmeli ve büyük skandal sonlandırılmalıdır ifadelerini kullandılar.

Bu arada bunun kararını verenler en aşağıdan en tepeye araştırılmalı. Hükümete Bilinçli bir kumpas mı yoksa cehalet mi mutlaka ortaya çıkarılmalı



Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022, 10:30