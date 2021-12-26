Pilli:" Omicron varyantı artıyor dikkatili olmalıyız"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Omicron varyantı tespit kitleriyle Covid-19 pozitif çıkan vakalar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizde toplam 29 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini açıkladı.

Pilli, omicron varyantının şu anda daha çok genç yaşta olan kişilerde tespit edildiğini, büyük bir kısmının asemptomatik yani herhangi bir belirti göstermediğini, semptomları olanların ise üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösterdiklerini belirtti.

Bakan Pilli, şu anda hafif belirti gösteren bu varyantın ilerleyen günlerde nasıl seyredeceğinin henüz bilinmediğini, ancak vakaların hızla artmasına neden olmasından dolayı sağlık alt yapımızın zorlanmasına sebep olacak bir nitelikte olduğunu, dolayısıyla mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durarak kurallara uymanın önem taşıdığını söyledi.