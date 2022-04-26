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Pekin'de durum acil ve vahim

Çin'in başkenti Pekin'de son 4 günde tespit edilen yerel kaynaklı vakalar nedeniyle 11 ilçe ve bir özel ekonomik bölgede toplu testler uygulanmasına karar verildi. Yetkililer, aniden ortaya çıkan vakaların farklı yayılma zincirlerine ait olduğunu ve virüsün daha fazla yayılma riskinin bulunduğunu vurgulayarak, "durumun acil ve vahim olduğunu" açıkladı.

Pekin'de durum acil ve vahim
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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 32 yeni vaka tespit edilirken, son 4 günde kaydedilen vaka sayısı 75'e çıktı.

Dün merkez ilçelerden Çaoyang'da toplu testlerin başlamasının ardından Donçıng, Şiçıng, Haydien, Fıngtay, Şicingşan, Fangşan, Tongcou, Şunyi, Çangping ve Daşing ilçeleri ile Pekin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde salı ile cumartesi günleri arasında 3 tur toplu test yapılacağı bildirildi.

Pekin'de Covid-19 vakaları nedeniyle yeni toplu testler uygulanacak: Durum acil ve vahim - 3

Öte yandan, salgın nedeniyle vakaların görüldüğü tekil yerleşimlerin yanı sıra bir mahallede karantina ilan edildi.

Pekin'de Covid-19 vakaları nedeniyle yeni toplu testler uygulanacak: Durum acil ve vahim - 4

Kentteki tüm kültür ve spor etkinlikleri, fuarlar, sergiler ve diğer büyük ölçekli etkinlikler iptal edildi.

Pekin'de Covid-19 vakaları nedeniyle yeni toplu testler uygulanacak: Durum acil ve vahim - 5

Pekin Yerel Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, yaptığı açıklamada, şehrin virüs tetkik tedbirlerinin genişletilmesine hazır olması gerektiğini belirterek, "Salgını etkin şekilde önlemek ve halk sağlığını güvenceye almak için salgınla mücadeleyi sonsuz bir savaş olarak yürütmeliyiz" diye konuştu.

Pekin'de Covid-19 vakaları nedeniyle yeni toplu testler uygulanacak: Durum acil ve vahim - 6

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygıları artırıyor. Vatandaşlar olası bir kapanmaya hazırlık için yiyecek stoklarken, bazı süpermarketlerde temel gıda maddelerinin bulunduğu rafların boşaldığı gözlendi.

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