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PCR'sız girişler başlıyor

PCR'sız girişler başlıyor
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun 01.03.2022 Tarihinden itibaren aşılı ve aşısız kişilerin ülkeye giriş kuralları detayları aşağıdaki gibidir.

C) 01.03.2022  TARİHİNDEN İTİBAREN ÜLKEYE GİRİŞ KURALLARI

Aşılı kişi tanımına göre (1. B’de) ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş ve 270 gün (9 ay) geçmemiş 18 yaş ve üzeri kişiler tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.

-İkinci dozlarının(Johnson için tek doz) üzerinden 270 gün (9 ay) geçmiş 18 yaş ve üzeri kişilerin hatırlatma dozları yaptırmış olmaları halinde PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.

-18 yaş altı kişiler ise hatırlatma dozu aranmaksızın ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmesi halinde PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.

-Hastalığı geçirmiş kişilerin pozitif PCR testinin üzerinden en az 10 gün geçmiş ancak 180 gün geçmemiş kişiler PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir. 

- Yukarıdaki aşılı tanımlarına uymayan aşısız kişiler ise son 72 saatlik negatif PCR/ son 24 saatlik negatif antijen testi ile karantina olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Bu kişiler ülkeye girişlerinden 72-120 saat içerisinde PCR testlerini yineleyeceklerdir.

ADAPASS  SORGULAMASI

  1. MEKAN/SEKTÖR/AKTİVİTE/ETKİNLİKLERE GİRİŞ YAPACAK KİŞİLERİN ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.

AŞILI : TEST YOK                                                                                                          AŞISIZ : SON 48 SAAT ANTIJEN

AŞILI : TEST YOK

AŞISIZ : SON 24 SAAT ANTİJEN

AdaPass KAT I

AdaPass KAT II

SÜPERMARKET / MARKET

CASİNO

KAHVEHANE / KIRAATHANENİN KAPALI ALANLARI

DEVLET DAİRELERİ

BAR/CLUB

SİNEMA

PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARI

KAPALI FİTNESS SALONLARI

GENEL KURUL TOPLANTILARI

BANKALAR

STADYUMLAR

KONGRELER/MİTİNGLER

AÇIK ALAN TAKIM SPORLARI

KAPALI ALAN TAKIM SPORLARI

GENÇLİK KAMPLARI

BOKS / GÜREŞ ANTRENMAN

BET OFİSİ

TOPLU DANS / TÖREN

AVM

YÜZME HAVUZLARI

INTERNET CAFE

OTEL

BERBER / KUAFÖR, GÜZELLİK SALONU

GECE KULÜBÜ

İBADETHANELER

KONSER / TİYATRO

OFİSLER

DÜĞÜN ( YEMEKLİ-KOKTEYLLİ)

SERGİ

RESTAURANT, MEYHANE, PASTANE, CAFE KAPALI ALANLARI

Aşılı kişiler tabloda yer alan bazı kapalı alanlarda 24 saat anitejen testi ile girebileceklerdir.

  1. Ülkemizde faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişiler her 7 günde bir, aşısız kişiler ise 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

TABLO: SEKTÖR ÇALIŞANLARININ YAPMASI GEREKEN TESTLER

ANTİJEN TEST

(AŞILILAR HER 7 GÜNDE BİR)                                                           

 (AŞISIZLAR 72 SAATTE BİR)

OTEL ÇALIŞANLARI

MARKET / MAĞAZA ÇALIŞANLARI VE TEDARİKÇİLERİ

CASİNO ÇALIŞANLARI

BERBER / KUAFÖR/GÜZELLİK SALONLARI/DÖVME SALONU ÇALIŞANLARI

MÜZİSYENLER

RESTAURANT ÇALIŞANLARI

BAR / CLUBÇALIŞANLARI

CAFÉ ÇALIŞANLARI

SİNEMA SALONLARINDA ÇALIŞANLAR

MEYHANEÇALIŞANLARI

TAKIM SPORLARI YAPANLAR

PASTANEÇALIŞANLARI

YÜZME SPORLARI YAPANLAR

KAHVEHANE / KIRAATHANEÇALIŞANLARI

KAPALI SPOR SALONLARINDA ÇALIŞANLAR

BANKA ÇALIŞANLARI

KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARINDA ÇALIŞANLAR

KAMU ÇALIŞANLARI

EĞLENCE/KONSER VB ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ

OFİS ÇALIŞANLARI

GECE KLÜPLERİNDE ÇALIŞANLAR

İNTERNET CAFÉ ÇALIŞANLARI

BAKIM EVİ- HUZUREVİ ÇALIŞANLARI

BET OFİS ÇALIŞANLARI

DENİZ / GEZİ TEKNE ÇALIŞANLARI

BOKS,GÜREŞ YAKIN DÖVÜŞ SPORCULARI

İŞÇİ YATI EVLERİ / LOJMANLARDA KALANLAR

PLAJ/HAVUZ ÇALIŞANLARI

ÜRETİM / FABRİKA ÇALIŞANLARI

OKUL/ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞANLARI

TOPLU TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI

CEZAEVİ ÇALIŞANLARI

İBADETHANEDE GÖREVLİ KİŞİLER

Not: 01.03.2022 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişilerden test istenmeyecektir.  (Okul/özel eğitim merkezleri,bakımevi- huzurevi ve cezaevi çalışanları bu kapsamda değerlendirilmeyecek ve 7 günde bir test yapmaya devam edeceklerdir.)

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022, 16:23
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