PCR'sız girişler başlıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun 01.03.2022 Tarihinden itibaren aşılı ve aşısız kişilerin ülkeye giriş kuralları detayları aşağıdaki gibidir.

C) 01.03.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜLKEYE GİRİŞ KURALLARI

Aşılı kişi tanımına göre (1. B’de) ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş ve 270 gün (9 ay) geçmemiş 18 yaş ve üzeri kişiler tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.

-İkinci dozlarının(Johnson için tek doz) üzerinden 270 gün (9 ay) geçmiş 18 yaş ve üzeri kişilerin hatırlatma dozları yaptırmış olmaları halinde PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.

-18 yaş altı kişiler ise hatırlatma dozu aranmaksızın ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmesi halinde PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.

-Hastalığı geçirmiş kişilerin pozitif PCR testinin üzerinden en az 10 gün geçmiş ancak 180 gün geçmemiş kişiler PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.

- Yukarıdaki aşılı tanımlarına uymayan aşısız kişiler ise son 72 saatlik negatif PCR/ son 24 saatlik negatif antijen testi ile karantina olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Bu kişiler ülkeye girişlerinden 72-120 saat içerisinde PCR testlerini yineleyeceklerdir.

ADAPASS SORGULAMASI

M EKAN/SEKTÖR/AKTİVİTE/ETKİNLİKLERE GİRİŞ YAPACAK KİŞİLERİN ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.

AŞILI : TEST YOK AŞISIZ : SON 48 SAAT ANTIJEN AŞILI : TEST YOK AŞISIZ : SON 24 SAAT ANTİJEN AdaPass KAT I AdaPass KAT II SÜPERMARKET / MARKET CASİNO KAHVEHANE / KIRAATHANENİN KAPALI ALANLARI DEVLET DAİRELERİ BAR/CLUB SİNEMA PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARI KAPALI FİTNESS SALONLARI GENEL KURUL TOPLANTILARI BANKALAR STADYUMLAR KONGRELER/MİTİNGLER AÇIK ALAN TAKIM SPORLARI KAPALI ALAN TAKIM SPORLARI GENÇLİK KAMPLARI BOKS / GÜREŞ ANTRENMAN BET OFİSİ TOPLU DANS / TÖREN AVM YÜZME HAVUZLARI INTERNET CAFE OTEL BERBER / KUAFÖR, GÜZELLİK SALONU GECE KULÜBÜ İBADETHANELER KONSER / TİYATRO OFİSLER DÜĞÜN ( YEMEKLİ-KOKTEYLLİ) SERGİ RESTAURANT, MEYHANE, PASTANE, CAFE KAPALI ALANLARI

Aşılı kişiler tabloda yer alan bazı kapalı alanlarda 24 saat anitejen testi ile girebileceklerdir.

Ülkemizde faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişiler her 7 günde bir, aşısız kişiler ise 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

TABLO: SEKTÖR ÇALIŞANLARININ YAPMASI GEREKEN TESTLER

ANTİJEN TEST (AŞILILAR HER 7 GÜNDE BİR) (AŞISIZLAR 72 SAATTE BİR) OTEL ÇALIŞANLARI MARKET / MAĞAZA ÇALIŞANLARI VE TEDARİKÇİLERİ CASİNO ÇALIŞANLARI BERBER / KUAFÖR/GÜZELLİK SALONLARI/DÖVME SALONU ÇALIŞANLARI MÜZİSYENLER RESTAURANT ÇALIŞANLARI BAR / CLUBÇALIŞANLARI CAFÉ ÇALIŞANLARI SİNEMA SALONLARINDA ÇALIŞANLAR MEYHANEÇALIŞANLARI TAKIM SPORLARI YAPANLAR PASTANEÇALIŞANLARI YÜZME SPORLARI YAPANLAR KAHVEHANE / KIRAATHANEÇALIŞANLARI KAPALI SPOR SALONLARINDA ÇALIŞANLAR BANKA ÇALIŞANLARI KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARINDA ÇALIŞANLAR KAMU ÇALIŞANLARI EĞLENCE/KONSER VB ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ OFİS ÇALIŞANLARI GECE KLÜPLERİNDE ÇALIŞANLAR İNTERNET CAFÉ ÇALIŞANLARI BAKIM EVİ- HUZUREVİ ÇALIŞANLARI BET OFİS ÇALIŞANLARI DENİZ / GEZİ TEKNE ÇALIŞANLARI BOKS,GÜREŞ YAKIN DÖVÜŞ SPORCULARI İŞÇİ YATI EVLERİ / LOJMANLARDA KALANLAR PLAJ/HAVUZ ÇALIŞANLARI ÜRETİM / FABRİKA ÇALIŞANLARI OKUL/ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞANLARI TOPLU TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI CEZAEVİ ÇALIŞANLARI İBADETHANEDE GÖREVLİ KİŞİLER

Not: 01.03.2022 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişilerden test istenmeyecektir. (Okul/özel eğitim merkezleri,bakımevi- huzurevi ve cezaevi çalışanları bu kapsamda değerlendirilmeyecek ve 7 günde bir test yapmaya devam edeceklerdir.)

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022, 16:23