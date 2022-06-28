Pazar esnafından destek açıklaması

Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli yaşanan yangın felaketine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Başkan Garabli Pazarcılar Birliği olarak üzerlerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını bu konuda ilgili kurumlardan talep gelmesi halinde yardıma hazır olduklarını söyledi.

ORMANLARIMIZ DERİN YARA ALDI

Garabli açıklamasında doğal yaşamın derin yaralar aldığı bu büyük tahribatın kolay geçmeyeceğini belirterek, Kıbrıs Türk Halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada, “Yaz aylarında yaşanan bu felaketler öncelikle ormanlarımızı ve doğamızı yok ederken, vatandaşlarımızı da mağdur ediyor. KKTC’de 4 gün süren yangın felaketinin ormanlarımız ve canlılarımıza verdiği tarifsiz zararın ortadan kaldırılması için gereken çalışmaların biran evvel yapılması ve bundan sonra benzer felaketler yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması çağrımızı tüm yetkililere yapıyoruz” denildi.