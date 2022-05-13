Patates kaçakçısı 4 gün daha poliste

Mahkemeye yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı M.Ö'nün Gümrüksüz mal tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 10.05. 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Kırklar’da bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde zanlı M.Ö'nün kullanımındaki ford transit marka araç içerisinde Güney Kıbrıs’dan gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tahmini 3 bin 160 kilo patatesin tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.