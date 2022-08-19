“Partimiz bu kurultaydan güçlenerek çıkacaktır”

Ataoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Demokrat Parti 12.Olağan Genel Kurulu seçiminde genel başkanlığa yeniden aday olan Fikri Ataoğlu, adaylık başvurusunu bugün Genel Sekreter Hakan Cenapoğlu'na, Genel Sekreter Cenapoğlu da PM üyeliği başvurusunu Genel Başkan Fikri Ataoğlu'na takdim etti.

Genel Başkan Ataoğlu başvuru esnasında “Partimiz bu kurultaydan güçlenerek, birlik ve beraberlik içerisinde çıkacaktır” açıklaması yaparak, Cenapoğlu'na Genel Sekreter olarak gösterdiği üstün performans nedeniyle teşekkür etti.

Ataoğlu yaptığı açıklamada, Cenapoğlu’na desteğinin tam olduğunu, kurultay sonrası da kendisini Genel Sekreter olarak görmek istediğini söyledi.

Genel Sekreter Hakan Cenapoğlu da yaptığı konuşmada, Genel sekreter olarak kurultayın Demokrat Parti’ye yakışır şekilde sonuçlanması için canla başla çalışmakta olduğunu belirterek, “Genel Başkanlık yarışında partimizin geleceği ve menfaatleri gereği Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'na başarılar diliyorum” dedi."