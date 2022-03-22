Pandemi otelinden kaçan tutukluları taşıyacaklardı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, olguları aktardı.

Polis, 2 zanlının Ağır Bir Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak suçuna methaldar olduğu için tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 22.03. 2022 tarihinde saat 00:15 raddelerinde Demirhan Lefkoşa’da Akdoğan'da sakin zanlı 1 M.D ve zanlı 2 H.M'nin pandemi hoteli olarak kullanılan Yıldız Öğrenci yurdunda KKTC’den ihraç edilmek üzere tutuklu olarak bulunan Wisam Fathullah (E-22 Suriye) ,Ahmed Elhamıd (E-23 Suriye) ve Huseyin Alabed Allah (E-22 Suriye) isimli şahısların gizlice kaçarak Demirhan Polis Karakolu ekiplerince suçüstü yakalandıklarını anlattı.

Polis, akabinde yapılan soruşturmada konu şahısları alacak olan zanlı 1 M.D ve Zanlı 2 H.M'nin CC 828 plakalı araç içerisinde konu şahısları bekledikleri esnada Demirhan'da tespit edilerek alıkonulduklarını belirtti.



Polis, akabinde zanlı 2 H.M'den yapılan soruşturmada konu şahısları 300 TL karşılığında alıp Mağusa’ya götüreceklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı 2’nin gönüllü ifade verdiğini, alınacak olan ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri mevcut olduğunu belirtip, zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.