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Pandemi döneminin geride kalmasıyla festivaller yeniden hayat buldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Pulya Festivali’nin açılışını yaptı.

Pandemi döneminin geride kalmasıyla festivaller yeniden hayat buldu
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Tatar, pandemi döneminin geride kalmasıyla festivallerin yeniden hayat bulduğunu dile getirdi. 

 Tatar, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı ve personelin özveriyle çalıştığını ve bölge halkıyla turistlere büyük hizmetler verdiğini vurguladı.

  Kıbrıs Türk halkının geçmişte büyük acılardan geçip bu günlere geldiğine dikkati çeken Tatar, KKTC’de özgür irade ile var olma mücadelesi verildiğini dile getirdi.

Bölgenin turizm potansiyelinin büyük olduğunu belirten Tatar, kültüre, sanata, çevreye ve doğaya her zaman sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, festivalin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

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