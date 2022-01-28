Özyiğit istifa etti!

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin seçimlerde baraj altı kalması sonrası Genel Başkan, dün akşam toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında istifasını resmi olarak sundu.

Özgür Gazete canlı yayınında Pınar Barut’un sorularını yanıtlayan Cemal Özyiğit, “TDP benim başkanlığımda baraj altında kaldı. Bunun vebali ağırdır” dedi.

“Akıncı'nın sessiz kalmasının, baraj altı kalmamızda payı olmuştur"

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, TDP’nin baraj altında kalmasında payı olup olmadığına ilişkin soru üzerine Özyiğit, şöyle konuştu:

“Sayın Akıncı’nın sessiz kalması, son güne kadar ağzını açmamasının payı olmuştur. Sayın Akıncı iradeyi temsil eden bir kişiliktir. Onun seçimlerine, şahsına yönelik müdahale, topluma yönelik bir saygısızlıktır. Onunla en başta görüşmeye gittik, bağımsız tavrını koruyacağını söyledi. Son günlerde birkaç arkadaşım kendisiyle görüşmeye gitti, ben de selam göndererek bir cümle söylesinler istedik; biz onun şahsında müdahaleye karşı çıktık, Sayın Akıncı’nın da iradeye sahip çıkanlara sahip çıkın diye topluma bir mesaj versin istedim…”

“Akıncı konuşssaydı, ona güvenen insanlar partiye daha fazla sahip çıkacaktı"

Mustafa Akıncı’yı 1990’lardan beri çok iyi tanıdığını ifade eden Özyiğit, “Kendine özgü bir anlayışı var. Ama partiye küskün değildir, bağımsızlıkçıdır. Lakin anlamadığı nokta şu; tamam sayın başkan, Cumhurbaşkanı olduğunuz süreçte TDP’nin önünü açın, katkı sağlayın demedik. Ama şimdi Cumhurbaşkanlığı gitti. Sayın Eroğlu, Sayın Talat, Cumhurbaşkanı iken partilerine çalıştılar. Biz senden onu da istemedik. Sana yapılan, senin partin diye bilinen bir partidir TDP. Ankara böyle belledi. Ankara’nın bize ve eğer LTB’ye aday olursa Harmancı’ya kaybettirmek için uğraşacağı belliydi” şeklinde konuştu.

“Baraj altında kalmamız Akıncı sayesindedir ifadesini doğru bulmam"

Mustafa Akıncı’nın suskunluğunun TDP’nin baraj altında kalmasında payı olduğunu, eğer konuşsaydı, ona güvenen insanların partiye daha fazla sahip çıkabileceğini ifade eden Özyiğit, “Ama baraj altında kalmamız Sayın Akıncı sayesindedir ifadesini doğru bulmuyorum. Fakat suskunluğunun bir etkisi var” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022, 12:40