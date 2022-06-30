Öztürkler: Toplum huzurunu bozan kişilere gerekli yasal işlem yapılacak

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, BRT’de Baykan Gürses’in hazırlayıp sunduğu Manşet + programında gündemdeki konular ve yürüttükleri çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Öztürkler, göreve geleli yaklaşık iki ay olduğunu, yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, son dönemlerde yaşanan küresel ekonomik krizin de olumsuz etkilerine karşı mücadele verildiği bir dönemde vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığının geniş bir sorumluluk alanına sahip olduğuna işaret eden Öztürkler, bir yandan kurumsal eksikliklerin tamamlanması, bir yandan da yasa çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti.

Öztürkler, son dönemlerde gündemde olan yabancıların ülkedeki durumları ile ilgili muhaceret dairesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ülkede Kayıtlılığın artması, halkımızın huzurunun, güvenliğinin sağlanması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Bakan Öztürkler, “Göreve gelir gelmez hem polis muhaceret hem de bizim muhaceretteki arkadaşlarla toplantılar yaptık. Bu konuda polis denetimleri dışında da kendi muhaceret kayıtlarımızdan çalışma yaparak, ülkede izinsiz olan kişileri belirleyerek polisimizle koordineli şekilde çalışıyoruz. Burada suça karışmış, ülke huzurunu bozan kişilerin ihraç kararlarını bizzat baş muhaceret memurluğu görevi ile ben bu sorumluluğu üzerime aldım. 2 Ayda suça karışan, ülkede yasal olarak bulunmayan yaklaşık 376 hatta şu an 400’e yakın kişi ihraç edildi. Halkımız, müsterih olsun, toplum huzurunu bozan, halkımızın güvenliğini tehdit eden kişilere karşı gerekli yasal işlem yapılacaktır”dedi.

“POLİSİMİZLE ÇOK HASSAS VE UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Ülkede kayıtlılığın artması ve güvenlik açısından yürütülen çalışmaların başarılı olması için ilgili tüm paydaşların koordineli ve entegre sistemlerle çalışmasının önemine dikkat çeken Öztürkler, “Muhaceret konuları ile ilgili eski dönemlerde alınan çeşitli kararların günün koşullarına göre düzenlenmesi gerekiyor. Sağlıklı bir denetim mekanizması kurulmadıkça sonuç almak çok kolay değildir. Ülkeye girişlerde örneğin öğrenci olarak gelen yabancılarda sorumlu Eğitim Bakanlığı; YÖKAS sistemi ve YÖDAK’tır. Asayişle ilgili kısımda Polis, öte yandan işin bir de Çalışma Bakanlığı ayağı vardır. Bu çalışmaları çok yönlü, tüm paydaşlarla birlikte yürütmeliyiz. Polisimizle çok hassas ve uyum içinde çalışıyoruz. Bizlerin ortaya koyduğu kural ve kriterler çerçevesinde polisimiz uygulamalarını, denetimlerini yapmaktadır” dedi.

“E-VİZE UYGULAMASINA GEÇİLECEK”

E-Vize Çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Öztürkler, “İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Polis Muhaceret ile birlikte şu an teknik çalışması devam eden E-Vize uygulamasına geçmek için çalışıyoruz. Burada esas olan mevcut yapımızdaki şekliyle sınır kapılarımızda vize uygulaması yerine ülkeye daha gelmeden, yabancıların gerekli tüm belgelerinin, ön bir denetimden geçirilmesidir. Ağustos-Eylül ayı gibi bu sistemi kuracağız. Bu konuda ortaya irade koyuyoruz” dedi.