Öztürkler: İki yasa tasarısı Meclis’e sevk edildi

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Öztürkler açıklamasında, “Görevler ve makamlar ürettiğin kadar değerlidir” dedi ve Bakanlar Kurulu’na gönderilen iki yasa tasarısının Meclis’e sevk edildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Alt Komitesi’nde tüm aşamalarıyla tartışılıp, Meclis’te onaylandıktan sonra yasallaşacak tasarıların deyatlarıyla ilgii Öztürkler, şu ifadeleri kullandı:

“Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” ile yapılacak düzenlemenin konut piyasasına getireceği canlılık, devlet bütçesindeki gelirlerin ivedilikle artmasına olanak sağlanacaktır.

“Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” da mevcut yasa günümüz çağdaş koşulları doğrultusunda revize edilmiş, cezaevi şube ve bölümleri, ihtiyaç duyulan kadrolar ve hizmet şemaları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yeniden düzenlenmiştir.”

Öztürkler, zaman merhumu olmadan yoğun bir şekilde çalışan herkese teşekkürlerini ileterek, “Yasa tasarılarının hayata geçmesi ile yaşanan sorunların ve eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır” dedi.