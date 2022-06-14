Öztürkler'den flaş vatandaşlık açıklaması

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Meclis kürsüsünde ‘vatandaşlık’ konusunda açıklamalarda bulundu.

ÖZTÜRKLER: ÇAVUŞOĞLU’NUN LAPTA ZİYARETİNDE AĞIRLIKLI OLARAK BÖLGEDEKİ SIKINTILAR KONUŞULDU

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Lapta ziyaretiyle ilgili olarak Öztürkler, “Ağırlıklı olarak bölgedeki sıkıntılar konuşuldu” dedi.

Öztürkler, vatandaşlık konusunda hükümete herhangi bir baskı yapılmadığını vurgulayarak, “Çavuşoğlu’nun sadece ülkede vatandaş olma hakkı olup da olamayan kişilerlle ilgili bir yorumu oldu” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEDE YASAL STATÜDE BULUNMAYAN KİŞİLERİN VATANDAŞ OLMASI YÖNÜNDE BİR ADIMIMIZ YOK”

Hükümet olarak ülkede yasal statüde bulunmayan kişlilerin vatandaş olması yönünde bir adımlarının olmadığını belirten Öztürkler, “Bu konuda kimse tedirgin olmasın” dedi.

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