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Özkurt için dilekçe bugün görüşülecek

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yasağı kararına uymadığı gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nce hakkında 2 ay hapislik cezası verilen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meyrem Özkurt için avukatı Feyzi Hansel tarafından özel af çıkartılması talebiyle Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi'ne sunduğu dilekçe, bu sabah komitede görüşülecek

Özkurt için dilekçe bugün görüşülecek
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Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, komite toplantısı için  yayımladığı davette, Meyrem Özkurt adına avukatı Feyzi Hansel’in sunduğu “Özel Af Yasası Hazırlanmasına" ilişkin dilekçenin bu sabah saat 09.00’da komitede görüşüleceğini duyurdu ve komite üyelerini toplantıya çağırdı. 

Hüseyin Çavuş başkanlığındaki komitede, Başkan Vekili Salahi Şahiner ve üyeler Sadık Gardinyanoğlu, Biray Hamzaoğulları, Fırtına Karanfil, Teberrüken Uluçay ve Emrah Yeşilırmak yer alıyor.

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