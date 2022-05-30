İçtüzüğün 132.maddesi uyarınca Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay 26 Mayıs 2022 tarihinde Milletvekilliğinden çekilme (istifa) sunmuştur.
Başkanlık Divanı 31 Mayıs 2022 Salı günü istifanın gerçekliğini görüşmek üzere saat 09.30’da toplanacaktır.
Ayrıca Sayın Kudret Özersay da toplantıya içtüzük uyarınca davet edilmiştir.
CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Özersay’ın milletvekilliğinden çekilmesine ilişkin tezkere okundu
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden çekilmesine yönelik tezkere okundu.
İçtüzüğün 132.maddesi uyarınca Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay 26 Mayıs 2022 tarihinde Milletvekilliğinden çekilme (istifa) sunmuştur.
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