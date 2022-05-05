Özersay kırmızı çizgisini çekti

ükümet kurma çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay basına açıklamada bulundu.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizle ilgili olarak HP nin görüşlerini paylaştık. Memleketin düzlüğe çıkması ve demokrasinin zedelenmemesi için bir formül üzerinde çalışıyoruz.

Değişik olasılıkları paylaştık. Yapıcı bir tutum ortaya koyuyoruz. Demokrasi ve ülke için yapıcı bir tutum sergiliyoruz

HP olarak demokratik teamüllere aykırı oluşumların parçası olmayız. Demokrasiden yana tarafız.

Demokratik teammülere aykırı bir görevlendirme olursa Halkın Partisi bu sürecin içine girmez.

Demokrasiye sahip çıkılması ve bu devletin kurumlarının erezyona uğramaması için çalışacağız"