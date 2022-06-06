“Özersay'ın istifası ile ilgili yapılacak olan oylamaya katılmayı düşünmüyorum"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan Gökhan Altıner’in sunduğu ‘Sabah Postası’ programına konuk oldu.

BAYBARS: SİNE-İ MİLLET KARARI BİZLERE DANIŞILMADAN ALINDI

Baybars, doğru çözümün sine-i millet kararı değil de Cumhuriyet Meclisi’nde olmak olduğunu ifade ederek, “Seçmen göz ardı edilemez. Bu karar bizlere danışılmadan alındı. Ülkede ciddi sıkıntılar varken hala parti bütünlüğünün bozulmasına yönelik adımlar atılması üzücü” dedi.

HP Parti Meclisi’nin ‘Baybars ve Rogers’in partiden ihracı için Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi’ kararıyla ilgili olarak Baybars, şu ifadeleri kullandı:

“PARTİ İÇİ DEMOKRASİ DEĞERLERİ HİÇE SAYILDI”

“Açıkçası partiden ihraç talebinin gündeme geleceğini hiçbir zaman düşünmedim. Farklı görüşlerin olduğu ve çok sesliliğin kabul gördüğü bir partiydi. Demokrasi değerleri hiçe sayıldı. HP Kurultayı’nda Genel Başkanlık yarışı için bunun yapıldığı iddialarından dolayı HP PM’nin bu kararı aldığını sanmıyorum. Yaşananların neden bu raddeye getirildiğini anlamıyorum. Bu yapılanlar HP’yi daha da zayıflatacak. Bunu önce parti içinde yapmaya çalıştık ama olmadı. Doğru bildiklerimizi söylememiz gerekiyordu. Bu sürecin getirildiği noktayı liderlik anlamında doğru bulmuyoruz.“



Baybars, sine-i millet kararı sonrası seçmenlerin ‘bir daha bizden oy istemeye gelmeyin’ dedğini belirterek, “Kendi düşüncelerimi parti içerinde bile ortaya koyma fırsatı bulamadım” ifadelerini kullandı.

“ MECLİS’TEN ÇEKİLİRSEK İKTİDAR EMELLERİNİ DAHA RAHAT GERÇEKLEŞTİRECEK”

Meclis’ten çekilmeleri durumunda iktidarın emellerini daha rahat gerçekleştireceğini söyleyen Baybars, “Halkın Partisi’nin kurumsal yapısıyla meclisteki mücadelesine devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Halkın Partisi’ne hala ihtiyaç vardır” dedi.

Baybars, parti içerisinde ‘fevri adımların’ atıldığı dönemler olduğunu belirterek, “Kendi görüşlerimi aktarma fırsatım olmadı” açıklamasında bulundu.

HP Parti Meclisi’nde 35 kişiyle ‘kendisinin ve Rogers’in partiden ihracı için Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi’ kararının alındığını ifade eden Baybars, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“BU BİR SİNE-İ MİLLET KARARI DEĞİL, MECLİSTEN ÇEKİLME KARARIDIR”

“Sine-i millet kararı parti içerisinde yeterince tartışılmadı. Bu kadar aceleye gelmemesi gerekirdi. Biz partimizi seviyoruz, bu partinin kurucu üyelerindeniz. Partimizden vazgeçmeye niyetli değiliz. Bu kararımıza saygı duyulmasını beklerdik. Bu bir sine-i millet kararı değil, meclisten çekilme kararıdır.”

Baybars, HP Genel Başkanı Özersay’ın milletvekilliğinden istifa kararının bugün Meclis’te oylanacak olmasıyla ilgili olarak, “Biz Özersay’ın Meclis’te olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“Özersay'ın istifası ile ilgili yapılacak olan oylamaya katılmayı düşünmüyorum"

Meclis’e gidip Özersay’ın istifa kararı konusundaki yapılacak oylamaya katılmayı düşünmediğini söyleyen Baybars, “Kendi oylarımızla Özersay’ın mecliste gitmesini de istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Baybars, HP Genel Başkanı Özersay’a ‘kırgın’ olduğunu, parti içinde kendi ve kendi gibi düşünen kişilere bunun yapılmaması gerektiğini, kendilerini de hiçbir zaman partinin önünde görmediklerini belirtti.

Sine-i millet kararının alınabilmesi için bir eylem planının olması gerektiğine vurgu yapan Baybars, “Bunun bir sonraki adımı planlanması lazımdı. Yine tekrarlıyorum, bu bir sine-i millet kararı değildir” dedi.

“Gösterdiğimiz mücadelenin 'partiden ihraçla' sonlanacağını düşünmüyorum"

Gösterdikleri mücadelenin ‘partiden ihraçla’ sonlanacağını düşünmediğini belirten Baybars, “Birileri bizim ihracımızı isteyebilir ama HP parti meclisinden ibaret değildir. Partinin tabanına bakıldığında ihraç edilmemiz gerektiğini düşünen kesim çok” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.