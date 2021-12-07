Özersay: Doğru tedbirlerle pahalılık önlenebilir

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ekonomide atılabilecek bir dizi adımla, zamların önüne geçilebileceğini açıkladı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ekonomide atılabilecek bir dizi adımla, zamların önüne geçilebileceğini, tıpkı geçmişte olduğu gibi, göreve gelir gelmez bu yönde adım atacaklarını belirterek “Geçmişte bunu başardık, Yine başarabiliriz” dedi.

Özersay, bugün yaptığı açıklamada, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi ve zamlarla halkın alım gücünde ciddi gerileme yaşandığını ifade ederek, doğru tedbirlerin doğru zamanda alınmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamasında bu konudaki önerilerini de sıralayan Özersay, gümrüklerde döviz kurunun sabitlenebileceğini ifade etti. Bunun yanısıra, temel gıda ve temizlik ürünlerinde uygulanabilecek farklı hesaplamalarla da, raf fiyatlarında indirim yapılabileceğini belirtti.

Özersay, yerli üretimin desteklenmesi noktasında da gerek hammadde gerekse de elektrik gibi diğer girdi maliyetlerinde kolaylıklar sağlanmasının önemine işaret etti; Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye girişlerde bazı hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasıyla döviz girdisinin sağlanabileceğini belirtti.

“GÖREVE GELDİĞİMİZDE ADIM ATMAKTA KARARLIYIZ”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay döviz karşısında Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle yaşanan ve halkın belini büken zamların önlenmesi için doğru tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Özellikle dar gelirli vatandaşların mutfak giderlerinin büyük bölümünü oluşturan ithal temel gıda ürünleriyle temizlik ürünlerinden alınan gümrüklerde döviz kuru sabitlemesine gidilebileceğini, ithal ürünlerden alınan verginin de daha farklı bir yöntemle hesaplanıp ürünlerin fiyatlarında indirime gidilmesinin sağlanabileceğini vurguladı.

Özersay “Yalnız bu tedbirler alındığında temel gıda ürünlerinde ve temizlik ürünlerinde raf fiyatlarında indirim olması şartını koymalı ve bunu denetlemelisiniz. Yani bu indirimleri mevcut kar marjlarını artırmak için değil, raf fiyatlarında indirim yapılmasını, bunun vatandaşın cebine yansımasını sağlamak için yapmalıyız ve bunu başarmanın yolu da denetim yapmaktan geçer. Biz Halkın Partisi olarak bu konudaki paydaşlar ile geçmişte de istişarelerde bulunduk. Göreve geldiğimizde bu adımları atma kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.

Özersay bu türden adımlarla maliyenin gelirlerinde bir miktar azalma olabileceğini ancak ülkeye döviz girişi sağlayacak şekilde güneyden gelenlerin yapacağı alışveriş konusunda atılacak adımlarla maliyenin bu kaybının karşılanabileceğine dikkat çekti.

GİRDİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEK ADIMLAR ATMALIYIZ

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay “Özellikle temel gıda ürünleriyle temizlik ürünlerinde yerli ürünlerin tüketilmesinin teşvik edilmesi yönünde de ciddi bir kampanya yapılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle yerli ürünlerin üretilmesindeki girdi maliyetlerini aşağıya çekecek tedbirleri de bir an önce devreye koymak gerekir, bu konuda öncelikli olarak sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı açısından prim desteği, üretimde hammadde ve elektrik gibi hususlarda da yerli üreticiye kolaylıklar sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

SINIR KAPILARINDA GEÇİŞ KOLAYLIĞI EKONOMİ İÇİN YAŞAMSAL

HP lideri Özersay aylardır güney Kıbrıs ile sınır kapılarından Kıbrıslı Rumların ve turistlerin ülkeye gelişlerinde çeşitli kolaylaştırmalar yapılması gerektiğine dikkat çektiklerini ancak bu güne kadar bu konularda herhangi bir adım atılmadığını vurgulayarak “Ekonominin çok zor bir dönemden geçtiği bu günlerde güneyden KKTC’ye gelecek olanların yapacağı alış-veriş son derece önemlidir, hem ülkemize döviz girmesi açısından önemlidir, hem de akaryakıt satışları bağlamında maliye gelirlerinin artırılması açısından önemlidir. Tam da böyle bir ekonomik fırsat doğmuşken, döviz ile Türk Lirası arasındaki farktan ötürü güneyde yaşayanlar ve turistler açısından ülkemiz çok daha ucuz hale gelmişken maalesef Başbakanın Rum plakalı araçlara akaryakıt verilmemesi yönündeki açıklaması hiç doğru olmamıştır. Biz bu dönemde güneyden gelişlerde geçiş kapılarında dikkate değer kolaylaştırmalar yapıp geçişlerin hızlı olmasını sağmalıyız, gerekirse personel istihdam ederek bunu yapmalıyız. Öte yandan turistlerin gelişiyle ilgili olarak Ercan Havalimanı’nda ilave tedbirler almalı ve kullanıcı dostu web siteleri kanalıyla insanların ülkemize gelişini eziyete olmaktan çıkarmalıyız. Bu açılardan bizim bu hükümetten bir beklentimiz yoktur. Bir ay sonra, seçimden sonra bu hususlar önceliğimiz olacak” ifadelerini kullandı.