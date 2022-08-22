Özersay'dan yerelde biz de varız mesajı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, partisinin yerel seçimlere katılacağını, aday çıkaracağını belirterek, başka siyasi partilerin adaylarını desteklemek gibi bir yaklaşımlarının olmadığını söyledi. Özersay, ancak bağımsız adayları bazı bölgelerde destekleyebileceklerini ifade etti.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkede kaç belediyeyle seçime giriliyor olduğunu bilen henüz yok. Bazı rakamlar söylense de net bir durum yoktur. Bu işin son dakikaya bırakılması yazık olmuştur” diyerek, bir keşmekeş yaşandığını ileri sürdü.

“Yumurtanın kapıya dayanmasını bekledikleri için belediyelerdeki belirsizlik devam ediyor”

“Hangi bölgeler birleştirilecek, kimin öncelikleri ön plana çıkacak hala daha belli değil” diye konuşan Özersay, şöyle devam etti:

“İyi düşünülmüş, hazırlığı iyi yapılmış bir belediye sayısı çalışmasıyla karşı karşıya değiliz. Yumurtanın kapıya dayanmasını bekledikleri için belediyelerdeki belirsizlik devam ediyor ve bu durum da bu ülkeye zarar veriyor. Hükümet kurup bozmaktan, bakan değiştirmekten, atama yapma yarışına girmekten ve ihalesiz işlerden vakit bulup da belediyeler ile ilgilenemediler ve son dakikaya kaldı. Seçimler yapılabilecek mi henüz o bile belli değil, kesin değil.”



“Yasada bizim için asıl önemli olan denetlenebilen, hesap verebilen belediyeler yaratılmasıdır”

Belediyeler reformu bağlamında 51/95 sayılı Belediyeler Yasası ile ilgili değişiklik çalışmasının devam ettiğine işaret eden Özersay, şunları kaydetti:

“Sonuçlarını görmek lazım. Halkın Partisi açısından önemli olan belediyelerin şeffaflığı ve mali denetime açık olmasıdır. Geçmişte belediyelerde verimlilik problemi ve mali açıdan yozlaşmalar söz konusu oldu. Bir kısmı mahkemeye bile aktarılmadı. Belediyelere zamanında etkili ve sonuç alıcı mali denetimlerin olduğu bir düzenlemenin yapılması bizim için önemlidir. Endişemiz, yaratılan istikrarsızlık ve Bakanlar Kurulu’nun sürekli bozulup yeniden kurulması nedeniyle gayrimeşru hükümet tarafından son dakikaya bırakılan belediyeler çalışmasının halkın ve belediyelerin yararına bir şekilde hayata geçirilememesidir. Bunun sonuçlarını maalesef önümüzdeki dönemlerde yaşayacağız gibi duruyor.”

“UBP’nin içinde yine yeni müdahalelerden bahsediliyor” diyen HP Genel Başkanı Özersay, “Cumhurbaşkanlığı’na UBP ilçe başkanları davet ediliyor. Kurultay tek adaylı olsun gibi konuşmalar yapılıyor. Hal böyleyse bu ülkede demokrasiyi nasıl yeşerteceğiz?” sorusunu sordu. Özersay, “Yerel seçimler bir altı ay daha ertelenir mi?” endişesi yaşadıklarını belirtti.