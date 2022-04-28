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Özersay'dan hükümete Meclis eleştirisi

HP Genel Başkanı Özersay, Hükümet Programı’nın görüşüleceği Meclis oturumuna katılmadıklarını, HP olarak bu oyunun parçası olmadıklarını ifade ederek, “Aynı hükümet, aynı program, aynı oyun. İşiniz aynı oyun” dedi.

Özersay'dan hükümete Meclis eleştirisi
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Hükümet Programı’nın görüşüleceği Meclis oturumunun başlamadan kapandığına dikkat çekti.

Kişisel sosyal medya hesabı üerinden açıklama yapan Özersay, “Meclis'te muhalefet yer almayınca kendileri çalıp kendileri oynayamadılar! Halkın Partisi olarak bu oyunun parçası olmayacağımızı söylemiştik, bugün de gereğini yaptık” dedi.

“Aynı hükümet, aynı program, aynı oyun. İşiniz aynı oyun” diyen Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Meclis açıldı, sözde yeni ama gerçekte ESKİ hükümetin programı tartışılamadan kapandı! Meclis'te muhalefet yer almayınca kendileri çalıp kendileri oynayamadılar! Halkın Partisi olarak bu oyunun parçası olmayacağımızı söylemiştik, bugün de gereğini yaptık.

AYNI hükümet, AYNI program, AYNI oyun

İŞİNİZ AYINI OYUN...”

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