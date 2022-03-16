Özersay'dan, Başbakan Sucuoğlu gönderme

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ekonomi alanındaki ‘önerilerini’ ve açıklamalarını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başbakan Sucuoğlu’nun ‘pahalılığa karşı yüreklere su serpen açıklamalarına’ işaret eden Özersay, “Pahalı olanı değil, ucuz olanı satın alın” çağrısının ardından gelen “Havalar ısınınca sebze ve meyve fiyatları düşecek” açıklamasını eleştirdi.

Özersay, “Bu yaratıcı ekonomik vizyon sayesinde bizi kimse tutamaz!” dedi.

HP Genel Başkanı Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

“Başbakan pahalılığa karşı hepimizin yüreğine su serpen yeni bir ekonomik teori daha açıkladı: Ne dedi Faiz Bey dün? ‘Havalar ısınınca sebze ve meyve fiyatları düşecek.’

Pahalılığa karşı Faiz Beyin bir başka teorisi daha vardı, hatırlar mısınız? Vatandaşa ‘pahalı olanı değil, ucuz olanı satın alın’ çağrısı da yapmıştı (28 Aralık 2021).

Bu yaratıcı ekonomik vizyon sayesinde bizi kimse tutamaz!”

