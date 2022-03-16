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Özdenefe: “Dilekçe ivedilikle Divan günmdemine taşınacak”

Türkiye Cumhuriyeti’ne girişine izin verilmeyen CTP’li eski vekil Okan Dağlı, girişine izin verilmeyişinin gerekçelerinin araştırılması talebiyle hazırladığı dilekçeyi Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye teslim etti.

Özdenefe: “Dilekçe ivedilikle Divan günmdemine taşınacak”
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Gazimağusa eski Milletvekili Okan Dağlı’yı dilekçesini teslim almak üzere kabul etti.

Okan Dağlı; yakın geçmişte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili otoritesi tarafından kendisine verilen diplomatik pasaportu ile Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yaptığı esnada G-82 (Genel Güvenlik Aleyhine Faaliyetler) tahdit kaydı/giriş yasağı resmi evrağı kendisine tebliğ edilmek suretiyle T.C yetkili makamları tarafından girişine izin verilmeyişinin gerekçelerinin araştırılması talebiyle hazırladığı dilekçeyi Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye teslim etti.

Özdenefe, Cumhuriyet Meclisi’nin sadece görevde olan değil eskiden görev ifa etmiş milletvekillerine de sahip çıkmasının gerekliliğine değinerek,  Dağlı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş engelinin Cumhuriyet Meclisi tarafından araştırılıp gerekçelerinin açığa kavuşturulması hususunda gereğinin yapılması amacıyla  dilekçeyi ivedilikle Divan gündemine taşıyacağını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

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