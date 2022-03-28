Yerel Yönetimler Reformu'nun yapılabilmesi için Yerel Yönetimler Seçimlerinin ertelenmesi ile ilgili İçişleri Bakanı Ünal Üstel, mecliste konuştu ve belediye reformunun ülke için ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Hükümet programında reformun hayata geçirileceğinin yazdığını söyleyen Üstel, bu konu üzerinde 2008’den beridir çalışıldığını dile getirdi.

Üstel, “Bu yasalar ben geldim, ben bilirim, ben UBP’yim, sayı olarak yaparım söylemlerini kabul etmem” ifadelerini kullandı

Seçimlerin Kasım’a kadar ertelenmesi için bir çalışma yaptıklarını, Meclis’e sunduklarını anlatan Üstel, “Oybirliği olursa Anayasa ihlal edilmez, oyçokluğu olursa ihlal edilir. Bu nasıl olur?” diye sordu.

Yasayı gündeme getirdiklerini ve İvedilik istediklerini anlatan Üsteli, “Hukuk Dairesi’nden görüşleri aldık. Komisyon’da görüşlere açığız” diye konuştu.