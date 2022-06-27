ORMANLARIMIZ İÇİN EL ELE VERELİM

KKTC’de 5 gün boyunca süren yangın tüm vatandaşların yüreğini yaktı.

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır yangın nedeniyle zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dedi. Bayır yangın söndürme çalışmaları sırasında görev alan tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile vatandaşlara teşekkür etti.

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır yaptığı açıklamada tüm doğa canlıları ve ormanlar için büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.

Mersinlik ve Kantara bölgesindeki yangınları yakından takip ettiğini ve yetkililerle iletişim içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Bayır, yaraların sarılması amacıyla yardıma hazır olduklarını söyledi.

Başkan Bayır, “ülkemizin ciğerleri yandı. Görüntüleri, açıklamaları büyük bir üzüntüyle takip ettik. Orman yangınlarında kaybettiğimiz canlılar ve ağaçlarımız için çok çok üzgünüz. Söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Daha yeşil bir KKTC için el ele verelim” dedi.