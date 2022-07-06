Ormanlara çok büyük ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Orman Dairesi’nin eski müdür ve çalışanlarını kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında oksijen, çevre ve sağlıklı yaşam için ormanlara ihtiyacımızın büyük olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, son çıkan yangınlarda zarar gören ormanları en kısa zamanda ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yasaların kendisine verdiği yetki çerçevesinde, halkımızın tüm kesimleriyle yangın sonrası yaşanan ekolojik yıkımın yaralarını sarmak için dayanışma ruhuyla çalışıp üzerine düşeni yapmaktan asla imtina etmeyeceğine dikkati çekerek; “Yangından sonrasını planlamak, yanan bölgelerin rehabilitasyonu için tüm paydaşlarla çözüm politikaları üretmek, önceliğimiz olmalıdır” dedi ve Orman Dairesi’nin eski müdür ve çalışanlarına, yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.