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OÖML, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneğini ve Ece Bakımevini ziyaret etti

OÖML, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneğini ve Ece Bakımevini ziyaret etti
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Osman Örek Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısı ile 7 Mart 2022 tarihinde Lefkeliler Hanı’nda yaşlılar yararına kermes düzenledi. 

Kermes sonucunda toplanan  7,500TL para yardımını , Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneğinin Yeni İskele, Long Beach'te bulunan ofisine giderek ; Dernek Başkanı Hatice Jenkins’e okul müdürü Erdoğan Keskindağ iletti. 

Osman Örek Meslek Lisesi ayrıca  Ece Bakım evine de ziyarette bulundu. Dünya Optik’in sponsorluğunda beş yaşlının gözlükleri ve camları yenilendi. OÖML Sosyal Komite tarafından yapılan açıklamada  "Ece Bakım evine yapılan ziyarette yaşlılarla sohbet etme, onları dinleme ve onlarla zaman geçirme imkanı da bulduk. Pandemi koşullarına uygun olarak yaptığımız ziyarette yaşlılarımızın sevinci  gözlerinden okunuyordu." denildi

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