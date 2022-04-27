Başbakan’ın elektrik zammından indirim yapılacağını ilk açıkladığında bundan sonra geçerli olacağını söylediğini ancak sonradan indirimin mart ayıyla sınırlı tutulduğunu aktaran Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay vatandaşın kandırıldığını ifade etti.

Elektrik ve alkole yapılan zamların indirilmesinin geç gelen bir adım olduğuna dikkat çeken Özersay, özellikle üretici ve dar gelirli vatandaşlar düşünülerek bundan sonrası için yeni planlamalar yapılması gerektiğini belirtti.

Katıldığı televizyon programında fahiş oranda alınan zam kararlarının yanlış olduğunun altını çizen Özersay, bu düşüncesini şu sözlerle açıkladı:

“Yanlış olan fahiş bir oranda alınan zam kararlarıydı. Biz elektriğe bir zam yapılması gerektiğini biliyorduk, söylüyorduk da. Ancak bu zam dar gelirli vatandaşı ve su motorunu kullanan üretici kesimi koruyacak şekilde yapılmalıydı. Gelen tepki üzerine geri adım atmak zorunda kaldılar. Son Bakanlar Kurulu’nda daha önce alınan zam kararından bir miktar indirim yapma kararı aldılar. Zamdan indirim kararıdır alınan. Zararın neresinden dönülse iyidir. Düne kadar kimse hangi tarife üzerinden elektrik kullandığını bilmiyordu. Halka bu belirsizliği yaşattılar. Fahiş zam kararını aldıkları ilk zamanda çoklu tarifeyi kaldırmamaları gerektiği konusunda uyardık. Çünkü çoklu tarife özellikle dar gelirli vatandaşların saate göre elektrik tüketmelerini sağlayan bir uygulamadır. Bu imkanı insanların elinden almayın dememize rağmen aldılar ama son Bakanlar Kurulu’nda çoklu tarifeye dönüş için çalışma yaptıklarını açıkladılar. Bu sürede kaybeden vatandaş oldu. Elektrikte bir indirim kararı aldılar ama bir şaşırtma var orada. Vatandaşa yalan söylendi. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Sayın Faiz Sucuoğlu ilk çıkıp zam üzerinden indirim yapılacağını açıkladığında ‘Tarife bundan sonra böyle olacak’ dedi. Ama görüyoruz ki bu karar sadece mart ayı için geçerli. Üretici ve dar gelirli vatandaş açısından mart, nisan fark eder mi? Bugün gelinen noktada üretimi devam eden kişiler için bir teşvik var mı? Duymadık. O nedenle, bir öncekinden daha iyi olsa da günü kurtarmaya yönelik bir adımdır. Çoklu tarifeye dönülmesi konusundaki sözümüze iki ay sonra geldiler. Dar gelirli vatandaşlar ve üretici kesimle ilgili sözlerimize de iki ay sonra gelecekler herhalde. Hatta Türkiye’deki elektrik KDV oranının %18’den %8’e düşürülmesi konusunun burada da düşünülmesi gerektiği konusundaki önerimizi de belki yine iki ay sonra dikkate alacaklar ama iş işten geçmiş olacak.”

“Süt ve temel gıda ürünlerinde indirim için adım atmaları lazım"

Önceki Maliye Bakanı’nın süt fiyatlarında iki TL’lik bir indirime gideceklerini söylediğini hatırlatan Kudret Özersay, bu sözün de hayata geçirilmediğini, havada kaldığını belirtti; sadece süt ile ilgili olarak değil diğer temel gıda ürünlerinde de indirim yapmak için hükümetin bir çalışma ve çaba içerisinde olması gerektiğine vurgu yaptı.



“Alkollü içeceklere yapılan zamlar konusunda mesele buranın bir turizm ülkesi olması meselesidir. Zam yaparken ekonomik akıl gereği iki şeyi dikkate almanız gerekir; Türkiye’deki fiyatları ve Güney’de temas halinde olduğumuz piyasanın fiyatlarını. İnce bir ayarla zam yapılması gerekirdi ki; piyasa ve mali olarak zarara uğramayalım” diyen Özersay zamların akıldan yoksun şekilde yapıldığını ifade etti:

“Akıldan yoksun bir şekilde yüklü bir zam yapılınca Güney daha ucuz noktaya geldi ve Güney’den gelip buradan alım yapanlar durdu. Bizden Güney’e gidip içki almaya başlayanlar oldu. Maliye kaybetti. Piyasadaki pahalılaşma nedeniyle ithal edilen ürünler azaldı ve Maliye’nin gümrük gelirleri daraldı. Eğitim, sağlık için kullanılacak veya tarım yapanlara teşvik için kullanılacak bir fona gidecek bir uygulama olsaydı daha anlamlı olacaktı. Bu kadar zaman içinde Maliye’nin kayıpları oldu mu oldu… Fiyatlar yeni kararlara göre inecek mi? Bununla ilgili denetim yapılacak mı? Bayram öncesinde iş yerleri stok yapmak zorundaydı, pahalı fiyattan stok yaptılar ve mecburen yüksek fiyattan satacaklar. Bunu da iyi hesaplayamadılar.”