Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin elektrikte yakıtın alımı ve taşınması konusunda geliştirdiği ve birilerine haksız menfaat sağlandığını savunduğu “rant paylaşım modelini” Bakanlar Kurulu kararıyla arpa, buğday, mısır, hayvan yemi hammaddesi, hayvan yemi alımı ve taşınması için de aynen uygulamaya koyduğunu ileri sürdü.

Özersay yaptığı açıklamada bunu şu ifadelerle tanımladı:

“Önce vakit varken, geciktir, bilerek ve isteyerek ihaleye çıkma! Sonra ‘Üç günlük yakıt kaldı, beş günlük arpa kaldı’ diyerek yaygara çıkar, ‘karanlıkta kalacağız, hayvanlara yedirecek yem bulamayacağız’ diyerek ölümü göster, sıtmaya razı et ya da sünnetçi korkusu ver. Daha sonra sıtmaya razı olan halka ‘ihaleye çıkacak zaman yok’ diyerek ihalesiz alım için Bakanlar Kurulu kararıyla yasa gücünde kararname yap, elektrik yakıtı alımında, arpa, buğday, mısır ve hayvan yeni alımında ve taşınmasında ihale yasasından muafiyet yarat, yani ihalesiz alımın ve taşımanın önünü aç. Aradaki fiyat farkını bu konuda siyasi kararı verenlerden bir kısmı, perde gerisinde rant olarak paylaşsın, bu zarar ilgili kurumun hanesine yazsın, kurumun giderleri ve maliyetleri artsın! Bu zararı halkın ödeyeceği şekilde faturalara yansıt, vatandaş ödesin. Elektrikte uyguladıkları ve sonuç alabildiklerini gördükleri yeni rant paylaşım modelini şimdi arpa, buğday, mısır ve hayvan yeminde yarın başka alanlarda uygulayacaklar.”

-“İradeyi yenilemek tek çıkış yoludur”

"Rant paylaşımına izin verdiği ve/veya ortak olduğu ve/veya hırsızlık yapılmasını kolaylaştırdığını" savunduğu hükümetin derhal sona erdirilmesi gerektiğini iddia eden Özersay, aksi halde her geçen gün halkın ödemek zorunda olacağı faturaların sadece elektrikte değil her alanda çok daha ağır olacağını belirtti.



Özersay, “Bu gayrimeşru hükümetin altından sahneyi almak, iradeyi ve devletin itibarını yerle bir eden bu hükümetin gitmesini beklememek, onu götürmek gerekir. İradeyi yenilemek bu şartlarda tek çıkış yoludur” ifadesini kullandı.