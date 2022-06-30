Okurken kanınız donacak!

Girne’de meydana gelen hayvanlara zarar suçundan tutuklanan Tamunoemi Jack dün mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Hazan Aksun zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

YARALI KÖPEĞİ ŞİDDETLİ ŞEKİLDE SARSTI

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan vahşetin görgü tanığı Sevil Birben, “ben sabah saat 9 civarı evden çıktım. Her sabah mahalledeki sokak canlarını elimden geldiğince besliyorum. Canları besledim eve dönüyordum. Çok acı bir çığlık sesiyle döndüm. Bir baktım köpecik yere düştü kafamı kaldırdım 5. katta o şahıs aşağı bakıyordu. Hiçbir şey olmamış gibi içeri girdi. Ben koşarak köpeciğin yanına geldim. Kafasını kaldırdı bana baktı, belden aşağısı hareket etmiyordu. Veterinere götürmek için ben hemen arkadaşımı aradım. Bu arada polisi de aradım. Arkadaşımı beklerken o cani geldi ve önce köpeği ayağıyla dürttü yasadığını görünce tasmasından tutup şiddetli bir şekilde sarstı ve köpecik orada öldü. Ben ne yapıyorsunuz diye bağırdım, polis çağırdım dedim. Cani hiçbir şey olmamış gibi evine gitti” dedi.

O köpeciğin çığlıkları halen kulaklarımda diyen Birben, beni kurtar bakışları gözlerimin önünden gitmiyor diyerek yaşadığı travmayı gözler önüne serdi.

CEZA ALMALIDIR

Vahşetin görgü tanığı Sevil Birben açıklamalarına şöyle devam etti;

O ceza alana kadar peşini bırakmayacağım. Polisle görüştüm, dava devam ediyor dediler ve beni çağıracaklarını söylediler. Oyun oynarken düşmüş demiş, caninin ifadesi bu kesinlikle yalan. Benim köpeğim balkondan düşse uçarım peşinden kaptığım gibi veterinere götürürüm. Bu yaşanan vahşet tamamen kasıtlı bir cinayettir ve ceza almalıdır.

Çocuğunun ve kendisinin hayatının tehlikede olduğunu belirten Sevil Birben, “beni gördü aynı mahallede iki apartman ötemde oturuyor. Ya bana yada çocuğuma zarar verirse hesabını kim verecek? Bu isin peşini bırakmayacağım o cani bu adadan gidecek.Olaydan bu güne kadar herkes özelden yazıyor bana adını ve adresini soruyor o şahsa insanlar cezayı kendileri vermek istiyor. Ama ben adaletin yerini bulacağına inanarak yüce yargımıza inanıyorum.

Kaynak: Haberal KIbrıslı

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 09:00