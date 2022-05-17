Öksüz, Altuğra’dan beklentilerini paylaştı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, yeni hükümet ve yeni Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’dan beklentilerini paylaştı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, yeni hükümet ve yeni Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’dan beklentilerini paylaştı.

Öksüz, Bakan Altuğra’nın, ilk açıklamalarında ilaç sıkıntılarının yer almasının kendilerini sorunlarının çözümü yönünde umutlandırdığını söyledi. Öksüz, vatandaşların, İlaç ve Eczacılık Dairesi yerine, tüm ilaçlarını eczanelerden alması gerektiğini de vurguladı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, 14 Mayıs Eczacılar Günü nedeniyle gündeme getirdikleri beklentilerini, BRT’nin Burası Önemli programında kamuoyu ile paylaştı.

Eczacılık Mesleği’nin, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde önemli bir değer olduğuna işaret eden Umut Öksüz, özverili meslek yürüten eczacıların, yıllar içerisinde bazı sorunlarının hala çözümlenememesinden yakındı.

Sıklıkla değişen hükümetler nedeniyle, sorunların biriktiğini aktaran Öksüz, yeni hükümetten ve Yeni Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’dan sorunların çözümü için umutlu olduklarını söyledi.

Umut Öksüz, “Sayın Bakan’ın ilk açıklamalarında eczacılık ve ilaç konularının yer aldığını görmek bizleri mutlu etmiştir. Öncelikle Eczacılar Birliği Değişiklik Yasası’nın geçmesini istiyoruz. Sayın Bakan'ın da bu konuda gerekli girişimleri başlattığını öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.

Değişecek Eczacılar Birliği Yasası ile tüm eczane ve ilaç depolarının denetlenebileceğini, halka da güvenli bir hizmet gideceğini belirten Öksüz, ayrıca vatandaşların, artık İlaç ve Eczacılık Dairesi yerine, doğrudan eczanelerden ücretsiz ilaç almasının vaktinin geldiğini vurguladı.

Öksüz, " İnsanımızın, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde, kuyruklarda beklemesini istemiyoruz. İlaç bittiydi, gelmediydi sorunlarından herkes usanmıştır. Devlet yorulmuştur. Bu görev, eczacılarındır. Vatandaşımız, gelecek, eczacıdan, ilacını ücretsiz alacak ve gidecek. Bu sorunu aşmanın zamanı gelmiştir. Eczacılar Birliği bu çalışma için hazırdır” dedi.